La Vol-Ley Academy della presidentessa Barbara Landra ha presentato un’importante new entry nello staff tecnico per la stagione sportiva ventura. Si tratta di Massimo Moglio, allenatore che non ha di certo bisogno di presentazioni è reduce dalle ultime proficue esperienze alla Liliput Settimo, prima, e all’Unionvolley, più di recente.

Questo il comunicato pubblicato dal sodalizio canavesano: “Vol-Ley Academy è lieta di presentare il professor Massimo Moglio, new entry nello staff tecnico [...]