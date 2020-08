La Lilliput Pallavolo Settimo ha completato l’organico della formazione che affronterà il campionato nazionale di serie B1 femminile. Coach Barbara Medici avrà a disposizione una squadra giovane, costruita sull’ossatura del sestetto base che l’anno scorso ben si è comportato fino all’interruzione del campionato a causa dell’emergenza sanitaria. In palleggio la confermata Silvia Bazzarone verrà affiancata dalla giovanissima Alessia Aiello, mentre al centro le “vecchie conoscenze” Monica Bruno e Michela Brussino avranno come compagna di reparto la new entry Arianna Fustini. Nel ruolo di libero si disimpegneranno in maglia Lilliput Rebecca Ghirotto e Matilda Morello, mentre il reparto numericamente più folto sarà quello delle schiacciatrici, con le sorelle Valentina e Martina Re affiancate dalle giovanissime Marta Girardi e Giorgia Andreotti e dai nuovi arrivi Annalisa Mirabelli e Martina Brunfranco.

