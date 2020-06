L’ASD Volley Montanaro ha finalmente ripreso gli allenamenti nell’ormai nota palestra di Strada Vallo. La società biancorossa, che anche durante questo difficile periodo di chiusura ha continuato a mantenere i contatti con i suoi atleti e simpatizzanti, ha lavorato per settimane ad una procedura per il rientro in palestra. Infatti, non appena sono stati pubblicati i protocolli governativi e della federazione per la ripresa degli sport di squadra, il Volley Montanaro era già pronto a riaprire le porte della struttura sportiva, sanificata ed igienizzata dalla società, così da poter accogliere nuovamente i suoi atleti.

Le norme adottate dal direttivo societario sono chiare, ben strutturate e studiate e l’archiviazione dei documenti di autocertificazione è gestita con professionalità attraverso il ruolo del Covid Manager coadiuvato dagli allenatori e dirigenti di ogni gruppo.

Il Volley Montanaro è tra le prime società a ripartire in sicurezza con gli allenamenti degli atleti più grandi, ed in settimana gradualmente riprenderà anche con le categorie giovanili, naturalmente con gruppi meno numerosi, seguiti da 2 coach per garantire la massima sicurezza.

.Gli atleti erano impazienti di ricominciare e lo hanno dimostrato già dalle prime sedute, comportandosi diligentemente e rispettando le norme di sicurezza previste dalla società. D’altra parte, non saranno tollerati comportamenti indisciplinati o fuori dalle regole, pena la sospensione dell’allenamento e l’allontanamento di chi non si comporta bene. Nonostante la mancanza della “fase gioco” nel finale dell’allenamento, gli atleti sono usciti dalla palestra felici e soddisfatti.

Le famiglie si sono dimostrate entusiaste della notizia, dopo tante settimane chiusi in casa i ragazzi e le ragazze potranno anche iniziare a familiarizzare con regole e procedure che saranno sicuramente praticate in ogni ambiente comune che si dovrà frequentare sino alla fine dell’emergenza Tutta la società si è impegnata attivamente per poter ripartire in sicurezza. Dirigenti, genitori e direttivo operativo hanno creato un team eccezionale, tutti hanno collaborato per rendere più semplice e sicura la ripresa delle attività, e nella speranza che la situazione attuale migliori il Volley Montanaro lancia così un segnale positivo per la ripresa di tutto il movimento.

Commenti