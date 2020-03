La Federazione Italiana Pallavolo sostiene l’iniziativa di charity promossa dal main sponsor DHL che in questo modo vuole contribuire a supportare l’Italia in questo duro momento di emergenza sanitaria. Il progetto solidale di DHL Express Italy per l’emergenza Covid-19 è intitolato “Italia abbiamo un gesto d’amore in consegna per te”. La raccolta fondi è stata attivata dal Cesvi e DHL ha contribuito con una donazione all’Ospedale Giovanni XXXIII di Bergamo e desidera invitare più gente possibile a far lo stesso.

Sono già tanti gli azzurri e le azzurre che hanno aderito all’iniziativa, pubblicando sui loro profili Instagram un video dedicato, rendendo orgogliosa la Fipav di questa partecipazione che non terminerà oggi.

Per supportare, insieme al mondo del volley, l’Italia in questo duro momento di emergenza sanitaria:

–https://www.cesvi.org/

–https://www.gofundme.com/f/emergenza-covid-cesvi-per-bergamo

-bonifico sul conto corrente IT92R0311111299000000000095

-donazioni telefoniche al numero verde 800 036 036

Gli azzurri e le azzurre che, al momento, hanno aderito all’iniziativa promuovendola sui loro profili social sono: Davide Mazzanti, Chicco Blengini (ct azzurro dell’Italvolley, di Salassa), Ofelia Malinov, Simone Giannelli, Simone Anzani, Massimo Colaci, Filippo Lanza, Matteo Piano, Sarah Fahr, Daniele Lavia, Lucia Bosetti, Alessia Orro e Sylvia Nwakalor.

Commenti