Il Caselle Volley di serie B2 femminile ha completato ufficialmente l’organico con la conferma di Valeria Millesimo, giocatrice classe 1995 attesa alla terza stagione consecutiva in maglia biancorossoblu. La forte centrale cresciuto in casa Lilliput Settimo è ormai un punto fermo del sestetto casellese, oltre che un elemento portante del gruppo. Anche quest’anno Valeria Millesimo metterà a disposizione le sue doti tecniche e la sua esperienza per portare in alto la squadra di coach Sebastian Perrotta.

Sul fronte dello staff, Davide Raso è stato confermato come preparatore fisico della società e si occuperà a tutto tondo della preparazione fisica della B2 e di tutte le squadre della società casellese. Andrea Olivetti sarà invece il nuovo assistant coach della prima squadra. “Olli” è una vecchia conoscenza della società biancorossoblu, fautore come assistente allenatore di Federico Cagnola di due promozioni consecutive dalla Prima Divisione alla serie D, nonchè di una promozione dalla serie D alla C con il Leinì Volley. Più che un vero e proprio nuovo arrivo, potremmo quindi definirlo un ritorno a casa quello di Andrea.

