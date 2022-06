La Finimpianti Rivarolo Volley non sbaglia nell’ultimo turno del girone D dei play off di serie C femminile e conquista la meritatissima promozione in B2. Martina Vevey e compagne vincono in 3 set (21-25; 19-25; 16-25) sul campo dell’Isil Volley Almese Massi e, protagoniste del loro destino, festeggiano a fine gara insieme ai loro sostenitori. Applausi a scena aperta per Ester Armando, il libero Federica Cassolaro, Fabiana Curti, Ilaria Daffara, Linda Ferarris, Marta e Sara Giacomazzi, Maria Eliana Moise, Martina Ines Orlandi, Nicole Povolo, Nadia Rocco, Cecilia Stecconi e [...]



