Tra il Basso Canavese e la cintura nord di Torino c’è un cuore che batte: è il cuore della “Vol-Ley Academy”.

I successi delle Nazionali azzurre, fino alla conquista degli Europei femminili e maschili, possono arrivare solo grazie a centinaia di club che ogni giorno spendono tempo ed energie al servizio dei giovani del proprio territorio. Proprio questo fanno le associazioni che credono nel progetto “Vol-Ley Academy”, nato nell’estate del 2020 tra Volpiano e Leinì ed in via di espansione: un polo della pallavolo che può offrire opportunità a tutte le ragazze in base alle proprie capacità.

Valentino Volpianese, Vbc Leinì, Mappano Volley, San Francesco al Campo Volley e San Benigno Volley hanno unito le forze potendo così iscrivere ben undici squadre femminili ai campionati giovanili agonistici Fipav: una in Under 13, tre in Under 14, quattro in Under 16, due in Under 18 e una in Under 19. In parallelo si è formato un grande movimento promozionale, per insegnare le basi di questo fantastico sport in collaborazione con gli Istituti Comprensivi del territorio.

Risalendo la piramide agonistica, si incontra un ampio ventaglio di occasioni per divertirsi e dimostrare il proprio talento nei campionati Seniores, a partire dalla presenza in campo territoriale di tre compagini in Prima Divisione (due in fascia Azzurra e una in fascia Arancione). Toccando il livello regionale, ecco la squadra targata Cargo Broker Savis Leinì che milita nel girone B di serie C, allenata da Angelo Romano con il supporto di Salvatore “Tito” Mazzarino, dall’ossatura giovane con l’aggiunta dell’esperienza di capitan Silvia Martini e di Claudia Andreotti. Il coronamento di questo progetto si trova due serie più in alto, in B1: la Savis Cargo Broker Volpiano. Il gruppo, agli ordini di coach Stefano Andreotti e del vice Ivan Dall’Omo, si è dimostrato subito competitivo nel girone A grazie alla determinazione e alla coesione delle sue giocatrici: un mix di atlete che hanno già frequentato la categoria con eccellenti risultati, a partire dal nuovo capitano Silvia Bazzarone, e giovani desiderose di ritagliarsi un posto al sole. Un team che vuole essere all’altezza di una nuova, appassionante, sfida dopo due splendide promozioni consecutive.

A dare basi solide al progetto c’è poi uno staff numeroso e qualificato, guidato dai presidenti dei cinque club consorziati (Barbara Landra, Osvaldo Ozella, Claudia Landra, Marina Gili e Maria Repole) e impreziosito da figure di prestigio del volley piemontese quali il general manager Ezio Ferro, per ben 24 anni presidente del Comitato Regionale Fipav e a capo del comitato organizzatore di numerose manifestazioni internazionali fino alla Final Six dei Mondiali maschili 2018, e il tecnico Massimo Moglio, vincitore di ben cinque Trofei delle Regioni-Kinderiadi da selezionatore del Piemonte.

La Vol-Ley Academy sta crescendo: cresci con noi!

INFO: È facile trovarci! Sui principali social: Facebook (@Vol-Ley Academy) e Instagram (@vol_ley_academy), al numero 346.3790700, all’indirizzo email volley.academy.to@gmail.com e negli impianti di Volpiano, Leinì, Mappano, San Francesco al Campo e San Benigno Canavese.

