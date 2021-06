Ascolta l'Audio Dell'Articolo

VERCELLI. Lutto nel mondo del giornalismo vercellese. E’ morto questa mattina all’età di 52 anni, per un malore improvviso, Paolo Sala, uno dei giornalisti sportivi più conosciuti e apprezzati di Vercelli.

Lavorava allo storico settimanale cittadino “La Sesia” dal 1991 come redattore sportivo, e si occupava della Pro Vercelli. Sala era anche presidente del Gs Canadà, squadra di Terza Categoria.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio in città: “Avevi sempre le parole giuste per la tua amata Pro e questa mattina a noi di parole ne restano purtroppo poche. Ti ricorderemo per sempre con stima e affetto“, scrivono sulla pagina ufficiale Facebook della Fc Pro Vercelli 1892.

