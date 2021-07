Ascolta l'Audio Dell'Articolo

VERCELLI. Dall’inizio di luglio il numero di “positivi” al virus Sars-Cov2 nel Vercellese è in lieve ma costante aumento. Se ai primi del mese i casi rilevati dall’Asl erano 39, sabato 24 erano saliti a 55. Il maggior incremento si è registrato nel capoluogo (da 13 a 22), ma anche località come Borgo d’Ale e Bianzè – dove per alcuni giorni si era scesi a zero – hanno nuovi casi. Sono invece “Covid [...]



