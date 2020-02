TWIRLING. Poker di podi per il Borgo Nuovo Twirling a Cantalupa

Prima uscita più che positiva quella del Borgo Nuovo Twirling Settimo alla prima gara del campionato promozionale. Domenica 16 febbraio, nella tradizionale cornice del Palazzetto dello Sport di Cantalupa si è svolta infatti la prima gara del campionato For Fun del settore promozionale, a cui non potevano mancare le tanto giovani quanto determinatissime portacolori dell’associazione sportiva settimese, capaci di portare a casa la bellezza di tre argenti ed un bronzo.

Il Borgo Nuovo Twirling nell’occasione ha schierato quattro atlete a livello individuale nella specialità “tecnica del bastone”. La compagine settimese a Cantalupa era composta da Sara Anastasi, Alessandra Frasson e Naomi Spagnolo, tutte bravissime a cingere al colo a fine giornata la medaglia d’argento, mentre Beatrice Mattiola si è dovuta accontentare della comunque più che positiva medaglia di bronzo.

Soddisfatte le tecniche Natascia e Deborah Annaloro del Borgo Nuovo Twirling della prestazione delle bimbe, che hanno ancora a disposizione due altre gare per migliorare.

Il prossimo impegno del sodalizio settimese è ora fissato per il 29 febbraio prossimo, quando sarà la volta della prima gara di serie B. In questo prestigioso contesto, a rappresentare in campo il Borgo Nuovo Twirling sarà l’affiatatissimo Duo Senior, composto da Alessia Basso e Chiara Bertino.

Commenti