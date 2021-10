Ascolta l'Audio Dell'Articolo

TRINO VERCELLESE. Il distaccamento volontario di Trino (Vercelli) dei vigili del fuoco torna ad avere un castello di manovra dopo 4 anni di assenza.

Nel giugno 2017 una tromba d’aria che si era abbattuta nella zona aveva completamente distrutto la struttura utilizzata dal personale per le attività di addestramento.

Da quel momento è iniziata una gara di solidarietà, a cui avevano preso parte anche Comune di Trino, Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, Associazione trinese amici pompieri e numerosi privati, finalizzata a coprire il costo del nuovo castello, oltre centomila euro.

A fondi recuperati, i lavori di costruzioni erano iniziati a gennaio e in questi giorni c’è stata l’inaugurazione della nuova struttura, più moderna perché comprende anche un alloggio fac-simile con diversi tipi di tetto, sottotetto, camini in cui esercitarsi.

“Per noi il castello di manovra è una struttura fondamentale – spiega il capo distaccamento Stefano Cosentino -, perché lo usiamo per addestrarci sull’80% degli interventi che effettuiamo. Quattro anni fa, quando lo abbiamo visto cadere, siamo rimasti in silenzio per una settimana”.

Al taglio del nastro ha preso parte il sindaco Daniele Pane.

