Domenica 11 ottobre è una data cerchiata in rosso sul calendario dei runner e degli amanti del trail tunning. Situazione Covid-19 permettendo si correrà la seconda edizione del Trail delle Colline, l’evento organizzato dall’ASD Hope Running Onlus e dall’Associazione Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Chivasso Onlus. Sarà la chivassese d’adozione Valeria Marasco la “madrina” della manifestazione che nelle prime settimane di pre-iscrizione ha già raccolto parecchie adesioni. La forte atleta dell’Ultra Taaaaac Team è entusiasta. “Essere stata scelta per questo ruolo è una cosa che mi inorgoglisce, perché hanno compreso appieno la mia passione e lo spirito con cui affronto le gare. Sono una “pazza” che quando si mette in testa idee e progetti poi fa di tutto per raggiungerli mettendoci tutta la voglia e la grinta immaginabili e non. Ringrazio di cuore Giovanni Mirabella per avermi dato questa possibilità”. E Valeria Marasco sarà protagonista anche in gara provando perché a no a migliorare lo splendido secondo posto ottenuto nella prima edizione del Trail delle Colline. “Lo scorso anno è stata un’esperienza fantastica, mi sono divertita tantissimo. Ero reduce da una gara di 40 km disputata il giorno prima, ma ho affrontato il trail con grande entusiasmo e alla fine sono riuscita ad arrivare seconda alle spalle di un’atleta fortissima come Paola Borio. Sul traguardo ci siamo abbracciate. Di questo evento mi piace lo spirito che si creato, c’è ancora quella genuinità che fa bene allo sport. Poi il percorso è davvero spettacolare, molto tecnico e veloce, ma soprattutto divertente”.

Il lockdown non ha frenato lo spirito indomito di Marasco, tanto che appena è stato dato il via libera per tornare a fare attività all’aperto si è tuffata subito in un’avventura che sognava di affrontare da qualche anno. “Assieme a quattro amici, Fabrizio Cardamone, Fabrizio Gaglio, Willer Dellamula, Lorella Piunti e grazie al supporto tecnico e soprattutto morale di Carmelo Iaria e Paolo Rossi abbiamo deciso di “regalarci” 185 km, da Chivasso a Noli, una sorta di liberazione dal lockdown. Un’idea nata tanto tempo fa e pianificata con lunghe riunioni al Chiosco di Bacco del mio amico Francesco che è diventato il nostro punto di ritrovo e che come me ha tanta voglia di fare ed entusiasmo. Un’esperienza unica, faticosa, ma affrontata con la determinazione, con il sorriso per aver ritrovato la libertà e soprattutto con un fortissimo spirito di gruppo che ci ha portato a superare i nostri limiti. Spero che questo sia il punto di partenza per altre avventure un po “matte” ma che possano coinvolgere sempre più persone. Magari la prossima volta arriveremo fino a Grosseto….”. A livello agonistico la chivassese ha messo nel mirino il Morenic Trail, 119 km con un dislivello positivo di 2450 metri. “Causa Covid-19 per quest’anno non se ne parla, ma per il 2021 è l’obiettivo che mi sono prefissata. Voglio provare ad alzare l’asticella e ritrovare quel gusto di affrontare le gare come se fosse la prima volta”. Una passione, quella di Valerio Marasco che un inossidabile punto di appoggio. “Ho la fortuna di avere una persona accanto, mio marito Carmelo, che ha compreso appieno la mia passione e la asseconda. Per me è fondamentale e quando lo vedo ad incitarmi sul percorso e a darmi tutto il suo sostegno mi dà una carica incredibile”. Quella carica che Valeria Marasco siamo certi metterà sugli impervi sentieri del Trail delle Colline e che trasmetterà a tutti colori che assieme a lei si presenteranno sulla linea di partenza.

Come anticipato, negli scorsi giorni sul portale Wedosport è stata aperta la procedura di pre-iscrizione per il Trail delle Colline 2020: sino alle ore 23,59 del 6 settembre sarà possibile effettuare online la pre-iscrizione gratuita all’evento. Dal 7 al 13 settembre, se la gara verrà confermata, le pre-iscrizioni dovranno essere regolarizzate e tutti saranno contattati via email: a quel punto si potrà confermare l’iscrizione con il pagamento online, da effettuare sempre entro il 13 settembre. “Stiamo lavorando per portare avanti il nostro sogno in piena sicurezza per tutti” è il monito degli organizzatori, il cui entusiasmo, nonostante tutto, è sempre contagioso. L’attuale situazione epidemiologica ed il continuo mutare dei protocolli e delle norme anti contagio non permettono agli organizzatori di fare previsioni certe, ma con l’avvicinarsi dell’atteso evento l’attesa è sempre più grande.

Commenti