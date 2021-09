Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Dici Emanuele Ottaviani e la prima parola che viene in mente è sport, inteso come sfida con sé stessi e superamento dei propri limiti. Certo, la sana competizione è importante, ma non è tutto. C’è molto di più. Ci sono rinunce, sacrifici, notti insonni: insomma, c’è la vita. E se a dirlo è un 28enne che da giovane tantissime soddisfazioni si è tolto a livello agonistico nel mondo dell’atletica leggera, c’è da credergli eccome!

Ottaviani, classe [...]