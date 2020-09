La seconda edizione del Trail delle Colline si farà domenica 11 ottobre 2020. La conferma ufficiale è giunta nei giorni scorsi dagli organizzatori del primo trail nel cuore verde delle colline chivassesi e dei sentieri naturalistici di Castagneto Po, che, dopo aver ricevuto garanzie dalle amministrazioni comunali dei Comuni interessati, con in testa Castagneto Po e Chivasso, hanno sciolto gli ultimi dubbi e riserve. Una notizia che presto ha fatto il giro dei tantissimi appassionati di trail running e del pianeta corsa, pronti a prendere parte a questa bella manifestazione.

ASD Hope Running Onlus e Associazione Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Chivasso Onlus hanno avuto il grande merito e coraggio di non demordere, di credere con tutte le loro forze nell’organizzazione di questa seconda edizione, valida come 2° Memorial Marino Borca e Pierangelo Berruti, in un anno così particolare come il 2020. La parola d’ordine sarà ovviamente sicurezza: gli organizzatori si atterranno rigidamente a tutti i protocolli di sicurezza governativi, regionali, comunali e dello CSEN attraverso un rigoroso rispetto delle norme relative al Covid-19 e invitano tutti i partecipanti a fare lo stesso, seguendo le disposizioni impartite dalle autorità competenti. Doveroso presentare in questa occasione così speciale come quella dell’annuncio dell’ufficialità della gara il Comitato Organizzatore del 2° Trail delle Colline, guidato da Giovanni Mirabella e Davide Avanzato. Direttori di gara e responsabili percorso saranno Mauro Saroglia, Roberto Ecosse e Paolo Vettori, mentre l’organizzazione e la logistica saranno affidate a Massimo Borca, Gianluca Pogliano, Nicholas Perolio, Pasquale Esposito e Maria Rigano. Speaker dell’evento, infine, Paolo Caffaro. Da segnalare, inoltre, i circa 80 volontari che garantiranno la sicurezza della manifestazione ed il rispetto delle normative anti Covid-19 e la fattiva collaborazione delle associazioni Circolo Santa Barbara, ERV, LILT, Amici del Po, Croce Rossa, ANPI e CAI.

Come anticipato da diversi mesi, tre le tipologie di gara: due competitive (un trail di circa 30 chilometri con 1200 metri di dislivello positivo e un trail da 15 chilometri con 800 metri di dislivello positivo) e un’eco-camminata e percorso di nordic walking di 8 chilometri alla scoperta del sentiero Berruti. Tra le novità rispetto all’edizione del 2019, a fine corsa a tutti i partecipanti verrà consegnato un pranzo take away, che prenderà il posto del consueto pasta party, con l’intento di evitare ulteriori assembramenti.

Per quanto riguarda le iscrizioni alle due gare competitive, sui siti internet www.traildellecolline.com e www.wedosport.net si possono trovare tutte le informazioni e le modalità. Per chi si iscriverà entro il 20 settembre 2020, pacco gara garantito.

Per l’eco-camminata, si può scaricare il modulo dal sito www.traildellecolline.com e dopo averlo compilato si può consegnarlo presso il Chiosco di Chivasso, in via Gerbido; per info, scrivere a info@hoperunning.it

Sabato 19 settembre, inoltre, uno stand del Trail delle Colline sarà presente dalle ore 17 in avanti all’evento organizzato in via del Castello a Chivasso dall’XXL Cafè in collaborazione con GenHealth. In quell’occasione sarà possibile iscriversi e avere tutte le informazioni necessarie. Infine, doveroso sottolineare l’importante collaborazione del Trail delle Colline con Seta e Amici del Po per sensibilizzare i partecipanti verso i temi del rispetto dell’ambiente e dell’eco-sostenibilità: chi partecipa alla camminata avrà la possibilità di ricevere un kit fornito dalla Seta per raccogliere i rifiuti che verranno trovati lungo il percorso. Il TdC, inoltre, aderisce alla campagna “Plastic Free” – “Liberiamo il mondo dalla plastica” ed alla campagna “Io non getto i

miei rifiuti” promossa da Spirito Trail.

Commenti