Torrazza Piemonte. E’ morta Pinuccia Crapanzano

La notizia si sta diffondendo in queste ore. E’ morta, questo pomeriggio intorno alle 15, causa Coronavirus, Pinuccia Crapanzano, classe 1975. Oltre al marito lascia due figli. Da qualche settimana era ricoverata all’ospedale San Luigi di Orbassano. E non ci sono parole per esprimere il cordoglio. Non ci sono parole per descrivere il disagio anche di chi scrive. Solo le lacrime.

