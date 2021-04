Weekend superlativo per le ragazze degli Arcieri Varian, tutte salite sul gradino più alto del podio nel doppio appuntamento di sabato 10 e domenica 11 aprile a Venaria Reale, in occasione delle gare interregionali 70/60mt Round (OL) – 50mt Round (AN) e (CO) [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti