La seconda metà del mese di giugno è stata molto particolare per la Compagnia Arcieri Varian. Il sodalizio guidato dal presidente Giampiero Arrigoni Marocco ha dato vita al campo di tiro comunale di via De Francisco a cinque giorni di allenamenti mirati per poter migliorare la crescita sportiva dei suoi giovani arcieri. La “Settimana tecnica estiva”, denominata così visto che si svolge al termine delle lezioni, è stata promossa dai tecnici biancoblu Armando [...]