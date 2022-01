Primo weekend di gara del 2022 molto positivo per gli Arcieri Varian, con il giovane talento Andrea Cammilleri che primeggia sia a Rosta che ad Asti. Annullata e rinviata a data da destinarsi la gara interregionale che era in programma a Venaria Reale, alcuni portacolori del sodalizio settimese si sono spostati a Rosta ed ad Asti, mentre altri non hanno potuto gareggiare per mancanza di posti disponibili. Anche in questo inizio di 2022, infatti, il Covid-19 la fa da padrone nelle gare: le regole da rispettare sono rigorose, [...]



