Tiraboschi: “Se gli riesce il Conte Ter, anche meglio di Andreotti”

“Nè Ministra, né sottosegretario”. Così la senatrice Virginia Tiraboschi di Forza Italia davanti alle telecamere del Corriere della Sera.

Indicata da più parti nell’elenco dei “costruttori” ha smentito categoricamente.

“No! Non sono pronta a giurare nel Governo Conte Ter… – ha sintetizzato – L’ho già detto tre giorni fa. Sono stata contattata anche da persone autorevoli, ma non è un discorso di offerte. Non mi convince. Io sono coerente con il partito che mi ha voluta alla guida del collegio che rappresento…”.

Graffiante su Conte… “Ha detto tutto è il contrario di tutto – ha aggiunto – Se gli riesce l’operazione del Conte Ter io penso sia anche meglio di Andreotti. Non dice mai No alla stessa cosa. Una volta è no, una volta è sì. E’ un trasformista. Dio mio…..”

La domanda a questo punto è: ma come si è finiti a parlare di lei su tutti i quotidiani?

“Non credo abbiano visto in me un punto debole – passa e chiude autocelebrandosi – Sono una persona di carattere. Molto determinata Credo che abbiano visto in me una persona altamente collaborativa in decima commissione. Io ho fatto diverse proposte intelligenti…”. E alcune, sul turismo – ha aggiunto – sono state prese in considerazione pure dal Ministro Dario Franceschini.

