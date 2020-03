Si può fare la spesa fuori dal proprio Comune? La risposta è “NO”

“L’autocertificazione serve per uscire di casa o solo per andare in un’altra Regione?”. “Da Verolengo o da Torrazza posso andare a far la spesa a Chivasso?”. “Ma io che vivo a Ivrea devo fare il foglio per andare a Pavone oppure non serve?”. “Io faccio Ivrea-Torino per lavoro tutti i giorni, devo fare ogni giorno un’autocertificazione?”. “Ma ne basta una o ne servono due, una per l’andata e una per il ritorno?”. Sono solo alcune delle tantissime domande che in queste ore sono “piovute” in redazione.

Ecco alcune risposte fornite nelle faq del Ministero

– L’autocertificazione quando va fatta?

L’ordinanza chiede di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori (dicitura che si riferiva alla ‘vecchia’ zona rossa) nonché all’interno dei medesimi territori”. L’espressione “all’interno” non è sufficientemente univoca, ma appare chiaro che l’autocertificazione vada fatta, almeno in teoria, SEMPRE. Anche all’interno dello stesso Comune, e senza dubbio per ogni spostamento fuori dal proprio Comune.

– Quando si può uscire?

Per “comprovate esigenze lavorative“, “situazioni di necessità” e “motivi di salute“. Ma bisogna avere l’autocertificazione con sé. In assenza di una di queste tre ragioni, NON si può uscire di casa.

– Cosa si intende per “situazioni di necessità”?

Sono quelle legate a esigenze importanti: è incluso anche andare a fare la spesa.Un nonno può andare a tenere i nipoti se i figli lavorano, un genitore separato può andare a prendere il figlio dall’ex coniuge, un figlio può andare ad assistere il genitore anziano. Bisogna avere l’autocertificazioneindicando appunto il motivo dello spostamento. NON si può, invece, andare a pranzo o cena da amici e parenti.

– Ho figli, devo tenerli chiusi in casa?

NO, puoi uscire con loro per fare una passeggiata o andare al parco (rientra nelle necessità). Devi però evitare gli assembramenti “non familiari”, ossia non avvicinarti a meno di un metro dalle altre persone.

– Da Verolengo posso andare a fare la spesa a Caluso o Chivasso?

NO. La spesa va fatta nei pressi del proprio domicilio. Si può uscire dal Comune di residenza solo se nel proprio Comune non ci sono negozi aperti che vendono i beni che ci servono.Quindi questa motivazione non sarà valida in sede di autocertificazione. Peraltro, a parte i negozi di generali alimentari le farmacie e le edicole, tutte le altre attività commerciali la cui apertura è consentita (ferramente, ottici, cibi per animali) non sempre le si trovano aperte ed è utile accertarsi che lo siano…

– Devo fare l’autocertificazione per andare da Pavone a Ivrea, o da Banchette a Lessolo?

SI’.

– Esco per lavoro tutti i giorni, devo fare ogni giorno un’autocertificazione?

NO, puoi usare sempre la stessa indicando nelle motivazioni l’esigenza lavorativa e spiegando che è quotidiana.

– E se sono un artigiano e devo andare ogni volta in posti diversi?

Anche in questo caso, basta spiegare sull’autocertificazione senza farne ogni volta una diversa.

– E se nel frattempo vado anche a portare i medicinali a mia nonna?

In questo caso può aver senso, per precauzione, aver con sé DUE certificazioni: una “lavorativa” e una per le ragioni personali.

– Basta una sola autocertificazione o ne servono una per l’andata e l’altra per il ritorno?

Ne basta una, il ritorno al proprio domicilio è sempre consentito.

– Non ho la stampante, come posso fare?

Non importa, non serve “assaltare” le copisterie. Quello su carta intestata del Ministero sono solo modelli: potete anche scrivere a mano le stesse cose su un foglio.

– Ho dimenticato l’autocertificazione, cosa rischio?

Se siete usciti per una ragione “vera”, nulla: in caso di controllo le forze dell’ordine ve la faranno compilare sul momento.

– Se esco senza comprovata ragione, cosa rischio?

Teoricamente, l’arresto con reclusione fino a tre mesi più un’ammenda di 206 euro. Poi è chiaro che non è questo il senso del decreto: già solo il fatto di potervi “autocertificare”, anche sul momento davanti alla pattuglia, dovrebbe farvi capire che l’obiettivo non è punire ma prevenire.

Queste sono le linee generali. In ogni caso, appare evidente che il “senso” del tutto è rimanere in casa se non è necessario uscire, ma che non ci saranno “blocchi” o varchi tra un Comune e l’altro. E’ un decreto che ancora “si fida” della responsabilità dei cittadini, non è la legge marziale.

