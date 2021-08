Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SETTIMO TORINESE. Poche prenotazioni, gli hub vaccinali di Settimo chiudono per una settimana.

L’Asl To4 ha stabilito che il centro vaccinale Aglietta rimarrà chiusi dal 30 agosto al 5 settembre e il centro Bosio per lo stesso periodo tranne che sabato 4 quando sarà aperto.

Nel periodo l’unico centro vaccinale aperto nel distretto sarà quello di Leini, in via Volpiano 40, dove potranno recarsi i pazienti che avevano ricevuto la convocazione originaria a Settimo.

L’hub di Leini opera anche a libero accesso dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle 16.

La vaccinazione ad accesso libero è garantita in base alle dosi di vaccino disponibili.

