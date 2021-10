Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SETTIMO TORINESE. Si riparte di gusto. Non è ancora terminata l’emergenza sanitaria, commercianti e clienti indossano le mascherine di protezione, ma finalmente si ritorna per strada. Non bisogna abbassare la guardia, cerrto, ma quella di sabato 2 ottobre e domenica 3 è stato un bel preludio per la Fera Dij Coj in programma a novembre. Le attività della Pro Loco, presieduta da Paola Bolognino, sono ripartite: all’appello per la Passeggiata del Gusto si sono ritrovati gran parte dei produttori storici, ormai affezionati agli eventi organizzati a Settimo da oltre vent’anni, e alcuni commercianti settimesi sistemati soprattutto su piazza Campidoglio, diventata un punto di ristorazione all’aperto ricco di specialità.

“E’ un momento di ripartenza, perchè la Passeggiata del Gusto è il primo evento proposto dalla città dopo le ondate Covid – dice Chiara Gaiola, assessore al commercio – . Seguiranno altri eventi, come il Festival dell’Innovazione e della Scienza e la Fera Dij Coj che punteranno a valorizzare il commercio locale”.

