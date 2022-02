Il Carnevale di Settimo non si farà. E’ quanto deciso dall’amministrazione comunale a causa della pandemia. “Organizzare il Carnevale è un lavoro di mesi. La decisione se farlo o meno andava assunta al più tardi a novembre-dicembre, quando era già chiaro che saremmo andati incontro a un’ondata pandemica. Per la tutela della salute di tutti abbiamo quindi deciso che come nel 2021, anche nel 2022 non avremmo avuto la sfilata dei carri”. E’ quanto afferma Chiara Gaiola, assessore al commercio di Settimo. In alternativa ci sarà il Luna Park nel piazzale del Freidano dal [...]





