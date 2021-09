Ascolta l'Audio Dell'Articolo

“Mi aspettavo un po’ di coraggio in più da parte di qualche Preside contro il Green Pass”. Parla così Antonio Borrini, (in foto) l’unico consigliere comunale apertamente schierato contro il Green Pass che “invita” i dirigenti scolastici a disubbidire alla legge che impone a insegnanti e personale scolastico di avere il Green Pass (vaccino o tampone) per poter entrare a scuola. In attesa della Super-app per verificare il Green pass del personale della scuola, il [...]