SETTIMO TORINESE. 22enne positivo all’alcoltest travolge un ciclista con la sua auto

Era alla guida con un tasso alcolemico (1,62) ben due volte oltre superiore al limite consentito quando ha travolto un ciclista, che è deceduto qualche ora dopo l’arrivo all’ospedale di Chivasso (Torino) . Per il 22enne settimese alla guida di una Ford Focus, risultato positivo all’alcoltest, è scattato l’arresto da parte dei carabinieri del nucleo radiomobile di Chivasso.

La vittima si chiamava Loreto Di Gaetano, aveva 50 anni e abitava a Settimo Torinese. L’incidente è avvenuto questa mattina intorno all’alba in via Lombardia a Settimo Torinese. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri.

