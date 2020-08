Nella sala Levi della biblioteca Archimede, il VII Rugby ha presentato ufficialmente Franco Properzi, il nuovo head coach dei gialloblu di serie A per la prossima stagione agonistica. Nell’accogliere coach Properzi in seno alla comunità del rugby settimese, il presidente Maurizio Cremonini, tutti i dirigenti e tesserati, augurano al nuovo tecnico i migliori successi sportivi alla guida del VII Rugby.

Ben 13 scudetti vinti in campo e in panchina e una Coppa Italia, 54 caps, 4 partecipazioni alla Coppa del Mondo (3 da giocatore e 1 da tecnico), ma soprattutto l’impresa di Grenoble del 1997 con il XV di George Coste. Poi, una seconda vita ovale spesa per insegnare rugby a Treviso, Mogliano, Rovigo. Ora lo attende una nuova e stimolante avventura a Settimo Torinese.

Queste le parole di Maurizio Cremonini, presidente del VII Rugby: “E’ con estremo orgoglio e soddisfazione che diamo il benvenuto a Franco “Franchino” Properzi nel nostro glorioso club. Il nostro intento comune sarà quello di stabilire insieme un programma ambizioso di crescita sportiva e organizzativa, pur nella consapevolezza delle nuove realtà post Covid che tanto hanno impattato ed impatteranno il movimento rugbistico italiano ed internazionale. Il ruolo di Franchino sarà decisivo e cruciale nella ripartenza, porterà l’esperienza di un protagonista assoluto del rugby nostrano ed internazionale. Il VII Rugby Torino confida in un duraturo sodalizio e tutti i primi discorsi sono stati improntati su di una spontanea visione comune su priorità e modalità. Spero che Franchino trovi a Torino un rugby forse meno sofisticato, ma sicuramente un ambiente di amici solidale ed appassionato”.

