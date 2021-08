Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Il VII Rugby Torino ha comunicato la scorsa settimana che Andrea Cavinato è ufficialmente il nuovo Direttore Tecnico del sodalizio di via Cascina Nuova. Prende il posto di Chris De Meyer, in organico al VII Rugby Torino dalla stagione 2017/18 e capace di svolgere il proprio ruolo raggiungendo eccellenti risultati, frutto di professionalità e competenza. Trevigiano, classe 1963, Cavinato ha iniziato la carriera agonistica nelle giovanili della Benetton Treviso con 2 presenze in [...]