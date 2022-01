La pausa è terminata. E mentre le emozioni si concentrato sull’appuntamento mondiale in terra monegasca, il Piemonte si prepara a vivere un’altra intensa stagione di sport riaccendendo i motori in occasione della Ronde del Canavese che tradizionalmente apre il palcoscenico nostrano. L’occasione è di quelle ghiotte perchè come di consueto le prime gare dell’anno danno la possibilità di vedere all’opera i migliori della specialità impegnati ad accordare al meglio gli strumenti. Sulle strade del Canavese si corre nel week-end del 19 e 20 febbraio. Già definito il programma che tutto sommato non si distanzia [...]





