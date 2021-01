Alla RT Motorevent si guarda avanti, dopo un 2020 pesantemente condizionato dall’emergenza sanitaria da Covid-19. La macchina organizzativa è già in pieno fermento in preparazione della Ronde del Canavese che, come da tradizione, aprirà la stagione rallystica piemontese. La gara, giunta alla sua [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti