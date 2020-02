Rally Ronde del Canavese rinviato a data da destinarsi. A seguito dell’Ordinanza del Ministero della Salute e della Regione Piemonte in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica per il “coronavirus” (COVID-2019), l’ACI Sport ha ritenuto opportuno il rinvio di tutte le manifestazioni automobilistiche organizzate sul territorio nazionale in programma dalla data odierna fino al 1° marzo 2020. Pertanto il 15° Rally Ronde del Canavese organizzato da RTmotorevent, patrocinato dalla Città Metropolitana di Torino e dalle Città di Rivarolo e di Cuorgnè e in programma sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo è stato rinviato a data da destinarsi.

Commenti