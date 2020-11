PARELLA. Oggi il debutto in borsa della Osai

In occasione dell’inizio delle negoziazioni Barbara Lunghi, Head of Primary Markets di Borsa Italiana, ha commentato: “La quotazione di OSAI su AIM Italia è un ulteriore esempio di come sempre più società con spiccato orientamento all’innovazione, scelgano il mercato dei capitali come strumento privilegiato per accelerare il proprio sviluppo. Attraverso la quotazione, OSAI potrà compiere un passo importante per incrementare la competitività e l’internazionalizzazione del proprio business.”

Si tratta della tredicesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese, che porta a 131 il numero delle società attualmente quotate su AIM Italia.

In fase di collocamento OSAI ha raccolto 7,8 milioni di Euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 32,14% (36,90% in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe) e la capitalizzazione è pari a circa 21 milioni di Euro.

La società è stata assistita da BPER Banca in qualità di Nomad, Global Coordinator e Specialist dell’operazione.