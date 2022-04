La Nuotatori Canavesani ha preso parte ai Campionati Regionali di nuoto per categoria, in programma a Torino. Per i colori eporediesi sono scesi in vasca Estelle Mucci nei 50, 100 e 200 metri rana, Clarisse Mucci nei 100 e 200 metri rana, Alessandro Buzovoi nei 50 e nei 100 metri farfalla e nei 50 stile libero, Carlo Casanova Borca nei 50 metri stile libero, Giulia Casanova Borca nei 200 e 400 metri misti e Valentina Pasquino (in foto) nei 50 e nei 100 metri stile libero, oltre che nei 50 e 100 [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.