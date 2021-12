Si è svolto al Palazzo del Nuoto di Torino il Campionato Italiano a squadre – Coppa Caduti di Brema. Nel capoluogo piemontese erano presenti tra i più forti nuotatori del panorama regionale, chiamati – con le loro prestazioni – a trascinare le rispettive società il più in alto possibile nelle classifiche nazionali, che decideranno l’accesso alle finali di serie A1 e A2 (maschile e femminile), in programma il 14 aprile prossimo a Riccione all’indomani del Campionato Italiano Assoluto Primaverile. Le prime otto società della classifica nazionale si qualificano per l’A1, [...]



