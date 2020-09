IVREA. “Nuotatori Canavesani”: il nuoto in ogni sua forma

“Nuotatori Canavesani”: il nuoto in ogni sua forma. Questa ASD ha al suo interno due linee di indirizzo, due obiettivi: quello della promozione sportiva e della salute attraverso i corsi, ma anche quello agonistico e di gara, andando così oltre alla promozione sportiva. In ambo casi si vuole far avvicinare i ragazzi allo sport attraverso il nuoto tradizionale e il nuoto per salvamento; quest’ultimo è uno sport parallelo alle classiche attività natatorie che coniuga nuoto tradizionale e attività legate al salvamento appunto.

La società si pregia di avere un presidente, Gianni Anselmetti, che è anche capo-allenatore in associazione e allenatore della Nazionale Giovanile di Nuoto per Salvamento. E proprio in questa disciplina i “Nuotatori Canavesani” si sono distinti particolarmente, così come nel nuoto tradizionale. Due atleti dell’associazione sono stati dati alla Nazionale per partecipare ai Campionati Europei e Mondiali di Nuoto per Salvamento e hanno fatto incetta di successi. L’ASD ha partecipato anche ai Campionati Europei di squadra che sono andati altrettanto bene. “Nuotatori Canavesani” si pregia inoltre di avere al suo interno l’atleta che nel Dorso è nelle prime posizioni assolute nella classifica italiana, questo a dimostrazione del fatto che ha raggiunto ottimi risultati anche nell’ambito del nuoto classico. Ma sono ancora tante le ambizioni che l’associazione ha nei confronti delle due discipline natatorie, non si ferma mai, punta in alto.

Una ASD che conta solo sulle sue forze per mantenersi e andare avanti. Che insegna ai giovani cosa sono lo spirito di sacrificio, il sudore, la dedizione, la costanza, il duro lavoro e il fissarsi un obiettivo provando al meglio possibile a raggiungerlo. I ragazzi nuotando e gareggiando si danno delle regole che servono molto poi nella vita in generale. Solo lo sport può insegnare certi valori e renderli tuoi.

“Nuotatori Canavesani” fa corsi di nuoto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 18. Ha al suo interno un gruppo Master di oltre 20 nuotatori stabilmente entro i primi dieci team a livello regionale.

Questa ASD è una delle più importanti realtà nazionali nel nuoto. Fa dello sport pulito e leale la propria bandiera, con un occhio di riguardo alle giovani generazioni a cui vuole offrire un’occasione di crescita non solo sportiva, ma anche umana.

Informazioni: “ASD Nuotatori Canavesani”, indirizzo: via Campo Sportivo 5 c/o Piscina Comunale – Ivrea, presidente e referente: Gianni Anselmetti, telefono: 3292348735, e-mail: gianni.anselmetti@gmail.com , sito internet: www.nuotatoricanavesani.it , Facebook: “ ASD Nuotatori Canavesani”, Instagram: “asnuotatori_canavesani”

Commenti