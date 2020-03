Per realizzare il suo sogno, Francesca Pasquino della Nuotatori Canavesani dovrà aspettare. La nuotatrice di Chiaverano allenata da Gianni Anselmetti desiderava fortemente indossare la maglia della Nazionale Italiana ai prossimi Mondiali di salvamento, ma negli ultimi giorni ha ricevuto una spiacevole notizia. La Federnuoto ha comunicato che la International Life Saving Federation – in accordo con il comitato organizzatore – ha deciso di rinviare i campionati mondiali di salvamento in programma a Riccione dal 18 settembre al 5 ottobre prossimi. La manifestazione è posticipata a data da destinarsi con l’intento di calendarizzarla nell’ambito delle prossime due stagioni agonistiche. Il provvedimento è stato adottato considerato l’evolversi dell’emergenza da Coronavirus in Italia e nel mondo e, ovviamente, nell’interesse della salute di tutti i partecipanti che sarebbero coinvolti.

La Federazione auspica di poter annunciare quanto prima le nuove date dell’evento internazionale insieme all’amministrazione comunale di Riccione, cui è legata da un forte rapporto di collaborazione consolidato negli anni attraverso la perfetta organizzazione di molteplici eventi sportivi e congressuali.

