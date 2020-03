Ottime notizie per Helena Biasibetti, atleta polivalente tesserata da questa stagione per l’In Sport Rane Rosse, letteralmente scatenata in uno degli appuntamenti più attesi della stagione sportiva, il SWIM-TO Trofeo “Città di Torino”, manifestazione andata in scena al Palazzo del Nuoto torinese e sospesa al termine della sessione mattutina di domenica 23 febbraio come misura preventiva di contenimento e gestione dell’emergenza coronavirus. L’atleta cresciuta nella Dynamic Sport Crescentino sotto lo sguardo attento del tecnico Donato Nizzia ha vinto la gara dei 50 metri farfalla Assoluti femmine in 26”61, firmando così il nuovo record di specialità della manifestazione. Helena Biasibetti si era presentata a bordo vasca con il miglior tempo del lotto delle partecipanti e non solo ha mantenuto fede alla attese, ma ha fatto segnare un buon crono. Helena successivamente ha conquistato anche la medaglia di bronzo nei 100 metri farfalla.

