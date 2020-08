Quarto posto di prestigio Palazzo del Nuoto di Torino per la Dynamic Sport-In Sport, impegnata nella fase regionale del Campionato Italiano di nuoto. Sono stati 52 i podi individuali (16 ori, 20 argenti, 16 bronzi) conquistati dagli atleti dei gruppi di Crescentino, Rivarolo Canavese, Ivrea, Biella e Pralino Sandigliano, che hanno permesso al team di piazzarsi a ridosso dei colossi torinesi Centro Nuoto, Sisport e Rari Nantes.

Sul podio regionale per il gruppo di Rivarolo Dynamic Sport-In Sport seguito da Luca Andreo, Rachele Mattiel (prima nei 100, 200 rana e 400 misti, seconda nei 200 misti Ragazze) e Diego Bortolozzi (secondo nei 200 e terzo neo 100 rana Cadetti). Per il gruppo di Crescentino dei coach Donato Nizzia e Riccardo Mosca in evidenza Helèna Biasibetti (prima nei 50 stile libero, nei 50 e 100 delfino, terza nei 50 dorso Cadette), Caterina Momi (prima nei 200 dorso, seconda nei 50 e 100 dorso e nei 200 stile libero Juniores), Ilaria Moro (seconda nei 200 delfino), Riccardo Ongaro (secondo nei 100 e terzo nei 50 stile libero Juniores), Gabriele Rizzo (primo nei 200, secondo nei 50 e 100 rana), Camilla Giacomini (terza nei 200 dorso Cadette), Luca Caramellino (terzo nei 50 dorso Juniores), Romina Keci (terza nei 100 e 200 dorso Ragazze), Chiara Tapra (terza nei 400 misti Ragazze), Filippo Merlo (terzo nei 100 rana Ragazzi), Francesco Pretolani (secondo nei 1500 stile libero Ragazzi) ed Edoardo Sarasso (secondo nei 100 dorso Ragazzi).

Per il gruppo di Ivrea seguito da Dario Nodari e Pietro Bottino, infine, sugli scudi Stefano Linty (primo nei 100 e 200 delfino, 200 e 400 stile libero Ragazzi), Simone Spediacci (primo nei 100 e 200 dorso, secondo nei 400 misti e terzo nei 200 misti Ragazzi), Lucrezia Manganiello (terza nei 400 stile libero Juniores) ed Enrico Oggeri (secondo nei 200 e 400 misti, terzo nei 200 stile libero e rana Juniores).

