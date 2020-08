Nuovo accordo sportivo su base quadriennale tra Dynamic Sport e In Sport Rane Rosse, siglato la scorsa settimana dalle due società. Si tratta del rinnovo di una partnership che è iniziata nel 2016.

Spiega Claudio Magni, presidente di Rane Rosse: “È una collaborazione finalizzata alla promozione dell’attività agonistica di nuoto e pallanuoto. In questo quadriennio olimpico di collaborazione con Dynamic Sport abbiamo ottenuto eccellenti risultati in ambito piemontese e nazionale, vincendo numerosi titoli regionali con le categorie Esordienti e piazzando molti atleti sul podio dei campionati italiani giovanili. La punta dell’iceberg dell’attività natatoria è stata senza dubbio Helèna Biasibetti, atleta crescentinese che ha partecipato ai campionati europei e mondiali giovanili, salendo anche sul podio con la maglia della nazionale azzurra”.

Proprio Biasibetti, atleta di riferimento della Dynamic Sport, la scorsa stagione è stata tesserata per il gruppo In Sport Rane Rosse. “Un progetto sportivo ambizioso, opportunità di crescita per il settore agonistico, nel rispetto della principale realtà natatoria del territorio e società di vertice in Piemonte” spiega Gabriele Pivano, direttore di In Sport Piemonte “creato con l’obiettivo di raggiungere i vertici nazionali. Un progetto che può contare su atleti del calibro di Gabriele Detti, più volte sul podio tra Olimpiadi, Mondiali e Campionati Europei”.

In Sport Rane Rosse può contare sulla presenza in serie A sia della squadra di nuoto maschile sia della femminile ed è campione d’Italia in carica con la squadra di salvamento.

Attilio Marchesi, presidente Dynamic Sport, parla dell’importanza dell’accordo: “È un progetto che consentirà alla nostra società sportiva di proseguire un cammino iniziato nel 2001. In questi 19 anni abbiamo ottenuto molti successi, merito del lavoro fatto dai tecnici e dai sacrifici quotidiani di famiglie ed atleti. Ci auguriamo che questo accordo sia la base per una nuova avventura, ricca di soddisfazioni. I nostri atleti di vertice potranno seguire le orme di Helèna Biasibetti e sfruttare la possibilità di far parte di uno dei team più forti in ambito nazionale”.

Dalla stagione 2020-2021 Dynamic Sport continuerà a essere presente nelle manifestazioni regionali con le categorie Esordienti e con la pallanuoto giovanile. Le categorie Esordienti C, Ragazzi, Juniores, Cadetti e Senior di nuoto e la scuola pallanuoto invece saranno tesserate In Sport Rane Rosse. Faranno parte dell’accordo gli atleti delle piscine di Biella e Crescentino. Nelle prossime settimane verrà definita l’eventuale partecipazione dei gruppi di Ivrea e Rivarolo.

