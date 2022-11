Neri Marcorè gira (anche) a Trino

Nelle scorse settimane in città sono iniziate le riprese del primo film da regista di Neri Marcorè, popolare attore e musicista. Il film si intitola Zamora ed è liberamente tratto dal romanzo omonimo di Roberto Perrone. La sceneggiatura è stata scritta da Marcorè stesso con Maurizio Careddu, Paola Mammini e Alessandro Rossi, il film e prodotto da Pepito Produzioni con Rai Cinema e con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.

Nel cast di Zamora ci sono tra gli altri Alberto Paradossi, Marta Gastini, Neri Marcorè, Giovanni Storti.

A Trino la troupe ha girato alcune scene in via Monte Santo, nell’ex stabilimento della Cementi Victoria.

La storia è quella del trentenne Walter Vismara, che ama condurre una vita ordinata e senza sorprese: ragioniere nell’animo prima ancora che di professione, lavora come contabile in una fabbrichetta di Vigevano.

All’improvviso la sua fabbrica chiude e lui si ritrova in un’azienda avveniristica della vitale e operosa Milano, al servizio di un imprenditore moderno e brillante, il cavalier Tosetto. Quest’ultimo ha il pallino del folber (il football, nel termine coniato da Gianni Brera) e obbliga tutti i suoi dipendenti a sfide settimanali scapoli contro ammogliati. Walter, che il calcio non lo sopporta, si dichiara portiere solo perché è l’unico ruolo che conosce, è costretto a giocare per non perdere l’impiego e oltre alla valanga di gol che subisce deve sottostare agli sfottò dei colleghi, tra cui l’ingegner Gusperti, che lo umilia in campo e lo bullizza in azienda.

Oltretutto, tra Gusperti e la segretaria di cui Walter si innamora sembra esserci del tenero. Sentendosi tradito e deriso, il ragioniere escogita un piano per vendicarsi. Perché l’importante è rialzarsi e ripartire.