Alessia Pala e Cecilia Quarello mettono le mani sul titolo tricolore

Eurogymnica ha due nuove campionesse italiane tra le sue fila. Si chiamano Cecilia Quarello e Alessia Pala e hanno conquistato il titolo italiano a Catania, durante i campionati italiani di Specialità Gold, rispettivamente con il nastro e con la palla, nelle competizioni riservate alle Junior di seconda e terza fascia e alle Junior di prima.

Nella manifestazione organizzata dalla Athletic Club, sono riuscite a sbaragliare la concorrenza, numerosissima ed agguerrita, e a rendere indimenticabile la trasferta del club presieduto da Luca Nurchi, portando a 41 il numero di titoli nazionali vinti da quando l’associazione è nata, nel lontano 1987.

Alessia ha superato bene la fase di qualificazione, piazzandosi subito in testa (25,850) con la palla. Dopo essersi vista sfuggire una medaglia con il cerchio poche ore prima, finendo quarta, Pala questa volta è ritornata in pedana per la finale, che secondo regolamento ammette le 8 migliori ginnaste su 30 in gara. Nonostante il peso di dover scendere nell’agone per ultima, molto concentrata, con quella determinazione più tipica delle ginnaste esperte che non di una debuttante a questi livelli, ha indossato un atteggiamento mentale che ha contribuito a centrare l’obiettivo, grazie anche al sostegno delle allenatrici Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro, permettendo al giovane talento di completare l’esercizio senza perdite, falli e penalità. 25,500 e titolo italiano, il primo della sua giovane e breve carriera appena agli albori. Alessia infatti è stata inserita nel settore agonistico Gold solo da pochi mesi, dopo aver fatto un sostanzioso percorso di crescita nel Silver.

Alessia Pala sul gradino piu' alto del podio nazionale insieme alle allenatrici Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro

Ma quella di Alessia non è stata l’unica medaglia d’oro appesa al collo delle EGirls impegnate nella trasferta siciliana. Sul gradino più alto del podio ci è finita anche Cecilia Quarello. Categoria Junior 2/3, Quarello s’è guadagnata l’accesso alla finale a 8 col nastro, grazie ad una seconda posizione nelle qualificazioni con il punteggio di 23,650 e poi raggiungendo e superando tutte le avversarie: 24,200. Una gioia immensa, una grandissima emozione per questo vero e proprio successo ottenuto dopo il duro infortunio al ginocchio che ne minò la carriera e la tenne distante dalla pedane per mesi, richiedendo un delicato intervento e una lunga fase di recupero e di impegnativo lavoro, sia da parte della ginnasta che dello lo staff medico e tecnico di Eurogymnica. Quella disavventura oggi dalla cima di quel podio sembra solo un remoto ricordo, sbiadito al sole dorato della più preziosa delle medaglie. Cecilia si era anche guadagnata una seconda finalissima, giungendo settima con le clavette.

A completare la proficua quanto dispendiosa trasferta, anche le finali senza medaglie di Eglissa Lika, quarta alle clavette e ottava al cerchio, Alessia Laghezza, settima al nastro, che in compagnia di Alessia Grigoras ha subito la beffa dell’esclusione dalla finalissima nonostante l’ottavo posto conquistato nelle qualifiche pari merito con la coppia della Moderna Cameri, favorita, come da regolamento, per la miglior esecuzione. Niente finale invece per le due veterane e plurimedagliate Stefania Straniero e Carlotta Lo Muscio e per la giovane e promettente Emma Ferraris.