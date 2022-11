Allarme truffe. Il sindaco mette in guardia i cittadini

Allarme truffe in paese. Ormai una piaga troppo diffusa. Ad avvertire i cittadini è intervenuto direttamente il sindaco Massimo Ottogalli attraverso il sito istituzionale del Comune.

Il primo cittadino ricorda alcune accortezze da tenere e avverte: “Negli ultimi giorni sono stati segnalati contatti telefonici da parte di persone che dicono di essere funzionari delle poste e che poi tentano di ottenere dati personali per operare delle truffe. Questo è accaduto, nelle scorse settimane, anche in alcuni paesi del circondario. Pertanto, onde evitare che questi truffatori portino a compimento i loro raggiri, vi invitiamo a seguire queste poche e semplici regole: non fornite mai i dati e codici personali, i dati delle carte di pagamento (ad esempio il numero di carta Postepay, data di scadenza, codice di verifica CVV2, CVC2) o i codici di sicurezza (ad esempio il PIN o la password) in nessuna modalità e per nessuna finalità. L’Amministrazione Postale e gli Enti Pubblici in generale, non chiedono mai questi dati telefonicamente o tramite posta elettronica, ma solo di persona all’utente che si rechi negli uffici. Ricordate che anche il numero di cellulare è un’informazione personale da tenere sempre protetta. Vi invitiamo a denunciare eventuali episodi riconducibili a possibili truffe ai carabinieri”.