Sindaci dei piccoli Comuni in difficoltà. Qualcuno li ascolti...

É da un bel pezzo che si parla delle difficoltà dei piccoli comuni, della loro mancata inclusione in progetti di ampio respiro e delle criticità nel far sentire la loro voce a fronte di “pesci più grossi”. Durante la scorsa primavera, però, qualcosa ha cominciato a cambiare: è nata ufficialmente “Italia2026”, associazione presieduta da Cristina Del Tutto, direttore di Radio Parlamentare, con l’obiettivo di dare voce ai problemi dei piccoli comuni, creando un canale “privilegiato” che possa portare le loro criticità fino a Roma, direttamente ai Ministeri competenti. Se i piccoli comuni sono troppo distanti dalle istituzioni, però, i risultati della realpolitik arrivano anche nel momento in cui i cittadini si avvicinano alle amministrazioni, e con esse si confrontano e dialogano. Il dibattito che Italia2026 ha indetto sabato 12 novembre, a Quincinetto, è andato proprio in questa direzione: tagliare quei ponti che nel tempo hanno distanziato “chi governa” dai cittadini....