Proseguono i lavori sul ponte in ferro

I lavori per la manutenzione straordinaria del ponte in ferro lungo la Sp 49 c02 di "Ribordone" nel comune di Sparone proseguono.

Sono stati eseguiti la sabbiatura, il rinforzo e la verniciatura delle strutture esistenti in carpenteria metallica, la sostituzione delle parti metalliche più degradate con l’impiego di nuovi profili, la sostituzione completa dell'impalcato ligneo esistente con una nuova soletta composta in acciaio e calcestruzzo.

Attualmente sono in corso le operazioni di smontaggio del ponteggio provvisionale. Le opere verranno completate con l’esecuzione dell’impermeabilizzazione della soletta e la stesa della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso.

Per ultimare i lavori sul ponte, si prevede che la Sp 49 C02 resterà chiusa al transito, per tutte le categorie di utenti, dal Km. 0+500 al Km. 1+056, fino al giorno 16 novembre 2022 (salvo cause di forza maggiore legate alle condizioni meteorologiche), con deviazione del transito lungo la Sp 49 di Ribordone e contestuale riapertura del tratto chiuso come pista provvisoria.

