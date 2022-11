Il Consiglio comunale di Cuorgnè: "Non ci accontenteremo, rivogliamo il pronto soccorso!"

E’ durato quasi tre ore il consiglio aperto convocato dall’amministrazione di Cuorgnè per mercoledì 2 novembre e dedicato al problema del Pronto Soccorso e, più in generale, dell’Ospedale. Non sono uscite novità in quella sede ma erano arrivate sette giorni prima, durante la riunione con i sindaci organizzata da Regione ed ASL e seguita da una conferenza-stampa per annunciare l’apertura a Cuorgnè di un Punto di Primo Intervento, riservato ai Codici Bianchi e Verdi ed aperto dalle 8 alle 20. Sarebbe difficile non vedere un collegamento fra tale decisione e la convocazione del consiglio aperto. Las domanda era a questo punto se avesse ancora senso mantenere l’appuntamento, di fatto svuotato d’importanza. Lo ha detto il sindaco Giovanna Cresto: “Qualcuno potrebbe chiedersi se fosse ancora necessario il consiglio di stasera. Assolutamente si. Il Punto di Primo Intervento è un punto di partenza, non di arrivo. E' stata una decisione di Regione...

