"Non si può sprecare l'acqua in questo modo!"

"Il Comune convochi Smat per mettere un punto alle continue rotture dell'acquedotto cittadino".

L'acqua è un bene primario e vitale, si sa. E sprecarlo, ovviamente, è sbagliato. Soprattutto in periodi di forte siccità come quelli che abbiamo vissuto quest'anno.

Bruno Prestìa, consigliere comunale

E' con questo spirito che questa sera in Consiglio comunale a Chivasso i consiglieri di opposizione di centrodestra e di Liberamente presenteranno una mozione per impegnare il sindaco Claudio Castello e la Giunta ad un controllo più puntuale delle condizioni della rete dell'acquedotto cittadino.

"Nelle ultime settimane - si legge nella mozione di cui Bruno Prestìa di Per Chivasso è il primo firmatario - i chivassesi hanno subito notevoli disagi a causa delle rotture delle condutture dell'acquedotto. Basta ricordare l'episodio che si è verificato in corso Galileo Ferraris e per ultimo in ordine di tempo quello in viale Vittorio Veneto".

Il video dell'ultimo guasto alla rete idrica comunale in viale Vittorio Veneto

"Il Servizio Idrico Integrato della Città di Chivasso - prosegue la mozione - è gestito dalla Società Metropolitana Acque Torino (Smat), come gran parte dei Comuni del territorio. Le condizioni precarie in cui versano le condutture dell'acquedotto della nostra Città sono note da tempo. Le condizioni precarie in cui versano le condutture dell'acquedotto della nostra città sono note da tempo. Negli ultimi anni e, ancora recentemente, sono state molteplici le rotture e i relativi disagi alla comunità e non risulta definita una chiara azione di intervento per la risoluzione del problema, e quantomeno non se ne vedono i risultati".

Il sindaco Claudio Castello

La mozione impegna il Consiglio comunale, il sindaco e la Giunta a "riferire al Consiglio comunale in merito alle interlocuzioni ufficiali tra l'Amministrazione Comunale e Smat, aventi ad oggetto l'analisi dello stato delle condutture dell'acquedotto e il relativo piano di ammodernamento della rete, con l'indicazione delle tempistiche previste, al fine di programmare interventi idonei ad evitare il ripetersi di ulteriori disagi ai cittadini" e a "convocare contestualmente la Commissione consiliare di merito per un'audizione di Smat, al fine di permettere ai referenti della società di illustrare il piano di investimenti e interventi previsti sulla rete idrica della nostra Città, con l'indicazione puntale delle risorse finanziarie occorrenti per la risoluzione definitiva sia del problema della dispersione del bene acqua, sia di quello relativo all'interruzione del servizio per i chivassesi".

Questa sera, in Consiglio, il dibattito.