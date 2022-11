"Aspettiamo Pecco all'XXL per una festa con gli amici"

Pecco Bagnaia, molto probabilmente, festeggerà il titolo mondiale appena conquistato all’XXL Cafè, il bar che da sempre è il punto di ritrovo, e di distrazione, con gli amici del “Fan Club”, ogni volta che torna in città. “La data non è ancora stata fissata. Ci dobbiamo ancora sentire per la conferma” precisa Luca Magone, titolare del locale.

“L’ultima volta che lo abbiamo visto è stato sabato 29 ottobre. E quella sera, per la prima volta, erano in tanti a chiedergli foto e autografo” racconta ancora il commerciante.

Qui Francesco Bagnaia è di casa e viene ogni volta che può, almeno da quando aveva 18 anni. Domenica, finita la corsa, il locale si è riempito dei Fan. E c’era anche Matteo Gaglio, l’amico di sempre: “Ogni volta che viene a Chivasso organizziamo una cena”. Matteo a stento riusciva a trattenere l’emozione: “Ora ha coronato il suo sogno. Ma noi amici ci abbiamo sempre creduto. Per me è sempre stato un vero campione”.

Quella all’XXL sarà una festa ristretta solo agli amici d’infanzia. Intanto il Comune, dopo il successo riscosso dal maxi schermo in piazza Carta di Chivasso è pronto a ripetere la festa, magari organizzando una “notte rossa”.

Lucrezia Baima con fratello e amico. E' arrivata da Ciriè per assistere alla gara in piazza d'Armi a Chivasso

Domenica in piazza erano davvero in tanti, oltre cinque mila. E c’era chi arrivava anche dall’estero come Lucrezia Baima, 31 anni, originaria di Cirié ma che da otto anni vive a Londra dove lavora come manager per una catena francese di caffetterie: “Sono atterrata oggi (domenica per chi legge – ndr) alle 13. Quando ho scoperto che a Chivasso c’era il maxi schermo sono venuta qui con mio fratello Giole e il mio amico Alessandro”.

Lucrezia svela poi la sua passione per le due ruote e l’amore incondizionato per Valentino Rossi: “Seguivo Valentino in ogni sua gara. E da quando si è ritirato faccio il tifo per i suoi allievi e quindi per Bagnaia”.

Miss Italia Piemonte, Giulia Giada Cordaro, con il compagno in piazza a Chivasso per Pecco

Chi invece va in moto sulla Yamaha 600 del compagno Alessio è Miss Italia Piemonte, Giulia Giada Cordaro di Borgaro e arrivata in piazza a Chivasso per tifare Bagnaia: “Un’emozione grandissima. Adoro i motori dalla formula uno al moto GP. Fin da piccola sono sempre andata in moto. È oggi è un’emozione grande vedere così tante persone e sentire l’affetto che Chivasso ha per Pecco”.

Ma ad essere al settimo cielo è il sindaco di Chivasso, Claudio Castello che ha fortemente voluto l’evento in piazza e che a partire da oggi spera che la sua città venga riconosciuta come la quella dove risiede il campione del mondo. E ora?

“Ci aspettiamo presto una sua visita per dargli il giusto tributo. È un campione sia nella vita che nello sport . Chivasso è orgogliosa del proprio figlio”.

E la vittoria di Pecco potrà sancire una sorta di gemellaggio con Tavullia, la città di Valentino Rossi. Per l’occasione a Chivasso, ieri, era salita la sindaca della località marchigiana, Francesca Paolucci: “Oggi porto gli omaggi del mio paese. Ci tenevo ad essere qui per solidarietà e per tifare il nostro campione. Questo ultimo gran premio poteva dare la vittoria ad un italiano. Come è successo tante volte per noi di Tavullia. È un filo che unisce i due paesi dove hanno la residenza i due campioni: Rossi e Bagnaia. Io sono affezionata a Pecco perché lo vedo tutti i giorni allenarsi qui da noi al Ranch di Valentino. In questi giorni cercheremo di costruire una sorta di gemellaggio con Chivasso”.