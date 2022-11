Ennesimo "ace" per Pio e Rossella del Tennis Club Verolengo!

A seguito della gara per l’affidamento dell’impianto tennistico di Verolengo, con la determina n.157 del 21 ottobre scorso, il Comune di Verolengo concede a Rossella Stella e Pio Striglia, la gestione dell’impianto comunale del tennis sito in Via Giuseppe di Vittorio per il periodo che va dal primo gennaio 2023 al 31 dicembre 2024. Pio e Rossella, rispettivamente Presidente e Vice presidentessa del circolo, oltre ad essere due appassionati di tennis e classificati in terza e quarta categoria, sono anche marito e moglie. Una coppia super affiatata che dal 2009, per sei mesi all’anno, dedica completamente il proprio tempo alla cura del Tennis club e all’organizzazione di tornei FIT. “Il circolo consta di due campi su terra rossa scoperti, che ospitano numerosi tornei, inclusi quelli del circuito Fit-Tpra (Tennis Program Ranking Amateur, ndr.) durante la stagione che va dal mese di marzo fino al mese di ottobre. Inoltre,...

