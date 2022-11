In centro i turisti in periferia montagne di rifiuti

Mentre il Sindaco Fabio Giulivi fa spendere 20 mila euro al Comune per rifare il brand alla città. Mentre il Sindaco si bea dei tanti turisti arrivati in città, in periferia le cose non vanno benissimo.

“Invece noi di via Stefanat - scrive al Sindaco Xenia Versino - ringraziamo per la folla di immondizia che c’è ogni settimana, vigili chiamati mille volte che non hanno mai mosso un dito....rispondendomi tra l’altro che se filmo o faccio foto violo la privacy. Con tutto il rispetto per l’ottimo lavoro che sta facendo per Venaria, magari un’attenzione anche alla periferia e non solo a quello che interessa”.

Pronta, come al solito, la replica del Sindaco che sui social non perde un colpo.

“I vigili passano spesso su Via Stefanat - precisa il primo cittadino - tanto è vero che riceviamo le lamentele da parte dei turisti per la troppa severità. Passano nell’ambito di controlli di routine previsti dal Comandante e sulla base delle segnalazioni dei cittadini. Quindi da una parte i residenti si lamentano della sosta abusiva, dall’altra i visitatori delle multe prese. L’immondizia che lei segnala nella foto non è certamente frutto di turisti selvaggi ma di qualcuno che non rispetta la differenziata nè chiama il servizio gratuito di raccolta oggetti ingombranti da parte di Cidiu. Se tutti collaborassimo e rispettassimo le regole basilari (dalla raccolta differenziata al codice della strada) non avremmo guerre domenicali tra residenti e turisti. O ne avremmo molte meno”.

Ma qui i visitatori c’entrano poco, il tema è che nessuno pulisce.

“Infatti - ribatte ancora Xenia Versino - nessuno da la colpa ai turisti, semplicemente per i turisti non è un bel vedere e per me che abito qui è un vero schifo. Per quanto riguarda i vigili, sull’ambito di prendere provvedimenti per i rifiuti non hanno fatto assolutamente niente. E mi perdoni ma le multe e il traffico c’entrano ben poco con l’avere ogni settimana una discarica davanti casa. Ho suggerito l’installazione di una telecamera per capire chi è stato visto che è un problema frequente e recidivo. Pazienza, vorrà dire che continuerò a passare la scopa io e raccogliere i cocci di vetro e macerie edilizie dopo che sono passati quelli della CDU (anche loro chiamati da me) a togliere questo scempio. Grazie per l’attenzione”.