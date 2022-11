Il sindaco lo caccia dalla fondazione: ora prende la parola

L’ex sindaco di Valperga Gabriele Francisca è stato cacciato la scorsa settimana dal suo ruolo di presidente della Fondazione Savio Savino, ente benefico locale che Francisca guida da diversi anni. Francisca è stato cacciato per aver scritto un libro caustico e senza troppi fronzoli, intitolato “Lettere dal campanile”, in cui non le manda a dire a nessun amministratore o ex amministratore valperghese. Al centro delle accuse anche alcune frasi sugli immigrati siciliani e calabresi che Francisca ha riportato nel suo libro. Vale la pena chiedergli, a una settimana dalla “cacciata”, cosa pensa dell’intera vicenda.Gabriele Francisca Gabriele Francisca: lei aveva già annunciato che avrebbe segnalato il voto in consiglio a proposito della sua cacciata: l’ha fatto? Sì, ho segnalato al prefetto l’irregolarità del voto. Oltre a Isabella Buffo, che era vicesindaco con lei, a difenderlo è stato il consigliere Davide Brunasso, che comunque resta un suo ex avversario politico. La...