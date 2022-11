La Lazio rimane orfana di Immobile contro la Juve

Il recupero tanto desiderato dai tifosi della Lazio non si realizzerà: Ciro Immobile non è partito con il resto della squadra per Torino, e salterà quindi il big match di domani sera contro la Juventus, ultimo incontro di campionato prima della sosta per il Mondiale qatariota.

Il centravanti ha riportato "un affaticamento a carico della coscia destra", informa il club, e sarà tenuto quindi a riposo precauzionale. Maurizio Sarri si ritrova dunque nella stessa situazione pre-Monza, essendo privo in attacco non solo del capitano ma anche di Mattia Zaccagni, che con 5 gol e 3 assist è stato finora preziosissimo.

Il tridente allora sarà composto da Cancellieri, Felipe Anderson e Pedro, con il rampante Luka Romero pronto a entrare dalla panchina e dare il suo contributo, dopo aver deciso la gara di giovedì con i brianzoli. In difesa assenti sicuri Patric per un'infiammazione al ginocchio e Lazzari per uno stiramento al polpaccio; come terzino destro dovrebbe essere impiegato Hysaj.

Fare tre punti a Torino permettere alla Lazio di mantenere il secondo posto, mentre perdere vorrebbe dire sorpasso da parte della Juve (attualmente un punto sotto). Oggi a Lazio Style Channel ha parlato Luis Maximiano, il secondo portiere biancoceleste che dopo l'errore contro il Bologna all'esordio in campionato sta lottando per ritrovare spazio: "Noi come calciatori dobbiamo essere sempre pronti perché non sappiamo quando arriverà il nostro momento. Sono giovane, non avevo mai passato un momento così, però mi farà crescere".

Rispetto alla Liga, dove giocava l'anno scorso, la Serie A "è molto competitiva, non possiamo lasciare punti se vogliamo rimanerenelle zone altissime di classifica". Il portiere lusitano spende poi parole al miele per il tifo laziale: "E' molto passionale, il derby è stata un'esperienza molto bella"